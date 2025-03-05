Кремль назвал Минск лучшим местом для переговоров России, Украины и США

Вопрос о возможных трехсторонних переговорах России, Украины и США еще никак не обсуждался, но Кремль считает лучшим местом для их проведения Минск. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Александра Лукашенко организовать в столице Беларуси мирные переговоры между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров», — цитирует «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Песков также отметил, что Кремль «положительно» относится к готовности Владимира Зеленского к переговорам, о чем ранее объявил Дональд Трамп в обращении конгрессу США.

«Вопрос, с кем сесть [за стол переговоров]. Пока, по-прежнему, сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в целом, подход положительный, но нюансы пока не меняются», — добавил Песков.

Дональд Трамп 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным, после чего заявил, что президенты договорились «работать вместе», в том числе над завершением российско-украинской войны. Это был первый контакт президентов США и РФ после того, как Россия напала на Украину в феврале 2022 года.

18 февраля представители США и России провели переговоры в Эр-Рияде, на которых обсуждалось восстановление российско-американских отношений. Представителей Украины и Европы на встречу не приглашали. Позже 27 февраля дипломаты РФ и США провели еще один раунд двусторонних переговоров в Стамбуле.

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