Трамп обратился к конгрессу. И заявил, что Украина и Россия готовы приступить к мирным переговорам Во время выступления президента демократы кричали «Ложь!» и призывали к импичменту

Президент Дональд Трамп выступает в Капитолии в Вашингтоне, 4 марта 2025 года Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к конгрессу. Выступление Трампа началось в 21:18 по местному времени (05:18 по Москве) и продолжалось около 100 минут. Как отмечает Reuters, выступление Трампа стало самым длинным в истории (в 2017 году его обращение продолжалось час).

Трамп заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров. Он рассказал, что 4 марта получил «важное письмо» от президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский написал, что Украина готова «как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир». Он отметил, что в письме говорится:

Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира… Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость». Что касается о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время.

Президент США сказал, что благодарен за письмо. Он добавил, что «одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру».

Еще до выступления Трампа Зеленский сообщил, что Украина готова сесть за стол переговоров, и сказал, что сожалеет о ссоре с президентом США в Белом доме.

Трамп также заявил, что в конце этой недели, то есть до 9 марта, предпримет «исторические действия для резкого расширения производства критически важных полезных ископаемых и редкоземельных металлов» в США.

Позади Дональда Трампа стоят вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер палаты представителей Майк Джонсон Michael Brochstein / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA На выступлении Трампа присутствовал бизнесмен Илон Маск, 4 марта 2025 года Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA

Win McNamee / CNP / Scanpix / LETA

Трамп заявил, что Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину после того, как увидел, что США вывели войска из Афганистана. Трамп осудил хаотичный уход войск, предпринятый 46-м президентом США Джо Байденом в августе 2021 года. «Когда Путин увидел, что произошло, я думаю, он сказал: «Ну, может быть, это мой шанс». Вот как все было плохо. Этого не должно было случиться», — сказал Трамп. Он назвал администрацию Байдена «крайне некомпетентными людьми».

Во время выступления Трамп поклялся продолжать свою кампанию «быстрых и неумолимых действий» по трансформации экономики США, иммиграции и внешней политики, пишет Associated Press. «Народ избрал меня для выполнения этой работы, и я ее выполняю», — сказал Трамп. Говоря о мерах, уже принятых в первые недели после инаугурации, Трамп отметил, что «только начинает».

Дональд Трамп заявил, что собирается увеличить пошлины на импорт товаров из других стран. Он сообщил, что Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам, которые вступят в силу 2 апреля. «Что бы они ни взимали с нас, мы взимаем с них. Чем бы они ни облагали нас, мы облагаем их», — сказал Трамп. Говоря о росте цен, Трамп сказал: «Будет небольшое беспокойство, но мы не против».

Тарифная война, начатая против Канады, Мексики и Китая 4 марта, по словам Трампа, «снова сделает Америку богатой», а компании начнут производить больше продукции в Соединенных Штатах, что создаст новые рабочие места и возможности. При этом, как сообщил министр торговли США Говард Лютник, президент США может объявить о новом торговом соглашении с Мексикой и Канадой уже 5 марта.

еще о тарифах

Трамп ввел тарифы на импорт товаров. Понятно еще, зачем против Китая — но при чем тут Канада и Мексика? Экономического смысла в этом мало. Но это не значит, что смысла вовсе нет

еще о тарифах

Трамп ввел тарифы на импорт товаров. Понятно еще, зачем против Китая — но при чем тут Канада и Мексика? Экономического смысла в этом мало. Но это не значит, что смысла вовсе нет

Трамп заявил, что планирует масштабно сократить налоги в США, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. Ранее Трамп говорил, что собирается сократить налоги для американских производителей, в том числе и для нефтегазового сектора, с 21 до 15%. Во время выступления перед конгрессом Трамп также предложил принять закон об отмене налогов на чаевые и выплаты за сверхурочные. Он также обвинил Джо Байдена в высоких ценах на яйца в США, однако, как указывает CNN, на самом деле рост цен произошел из-за птичьего гриппа.

Трамп вновь заявил, что хочет принять Гренландию в состав США, но, по его словам, это решение должна принять сама Гренландия. «Мы решительно поддерживаем ваше право самим определять свое будущее, и если вы выберете, мы будем рады принять вас в состав США. Гренландия нужна нам для национальной и даже международной безопасности, и мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее», — сказал Трамп.

Так или иначе, мы ее получим. Мы обеспечим вашу безопасность. Мы сделаем вас богатыми. И вместе мы поднимем Гренландию на такие высоты, о которых вы раньше и не подозревали.

В завершении своего выступления Трамп пообещал установить флаг США на Марсе. «Мы собираемся вывести человечество в космос и установить американский флаг на планете Марс и даже далеко за ее пределами», — сказал Трамп.

Конгрессмены от Демократической партии раскритиковали выступление Трампа. Вскоре после начала выступления президента прервали некоторые демократы, конгрессмен Эл Грин из Техаса призвал к импичменту Трампа, после чего спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон распорядился, чтобы Грина вывели из зала. Несколько других демократов вышли из зала, надев футболки с надписью «Расист».

Когда Трамп заявил, что в США десятки миллионов уже умерших людей старше 100 лет по-прежнему продолжают получать социальные выплаты, некоторые демократы кричали: «Неправда!» и «Ложь!».

Эл Грин во время выступления Дональда Трампа J. Scott Applewhite / AP / Scanpix / LETA

Во время выступления Трампа в зале подняли флаг Украины Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Уже после выступления Трампа сенатор от штата Мичиган Элисса Слоткин, обращаясь к конгрессу, сказала: «Америка хочет перемен, но есть ответственный путь к переменам и безрассудный путь, и мы можем осуществить эти перемены, не забывая о том, кто мы есть как страна и как демократия». Слоткин раскритиковала руководителя департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмена Илона Маска из-за того, что он проводит сокращения федеральных служащих. По словам Слоткин, США не нужен хаос, вызванный увольнениями. Она также заявила, что экономический план Трампа поможет только миллиардерам и дорого обойдется рядовым американцам.