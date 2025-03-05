Российские войска два дня подряд наносят удары по Одессе дронами и ракетами. Фотографии

Войска РФ два дня подряд наносили по Одессе массированные удары дронами и ракетами. Вечером 3 марта из-за российского удара часть города осталась без электричества, была прервана подача воды и тепла. Повреждены жилые дома и бизнес-центр, ранения получили четыре человека, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. Спустя сутки — вечером 4 марта — по Одессе и Одесской области российские военные нанесли новый удар. В Одессе вновь были повреждены объекты критической инфраструктуры, часть города опять осталась без воды, тепла и электричества. В курортном пригороде Одессы были повреждены частные жилые дома. От осколочных ранений умер 77-летний житель села Лиманка. Ракета попала в пустующий санаторий в Белгород-Днестровском районе, здание почти полностью разрушено. «Медуза» публикует фотографии последствий российских ударов.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Жительница Одессы пытается убраться в своем доме, пострадавшем от обстрелов. 4 марта 2025 года Nina Liashonok / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Один из домов в Одессе, поврежденных в результате атаки российских дронов. 4 марта 2025 года Nina Liashonok / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Мужчина в своем доме, разрушенном в результате российского удара вечером 3 марта 2025 года Tim Melnikov Дом, поврежденный в результате российской атаки вечером 3 марта Tim Melnikov

Последствия российского удара, нанесенного вечером 3 марта Tim Melnikov

Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия российского удара. 4 марта 2025 года Nina Liashonok / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Жители Одессы возле своего дома, поврежденного в результате российского удара. 5 марта 2025 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Поврежденное отделение «Почты Украины» в Одессе. 5 марта 2025 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA Житель дома, разрушенного российским ударом. 5 марта 2025 года Nina Liashonok / Reuters / Scanpix / LETA

Одесса, 4 марта 2025 года Tim Melnikov