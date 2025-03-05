США прекратили обмен разведданными с Украиной

Обновление. Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф «негласно подтвердил», что США взяли «паузу на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответу, чтобы обеспечить мир во всем мире». При этом неназванный киевский чиновник заявил Bloomberg, что Украина продолжает получать разведданные от США.

США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной, сообщила 5 марта британская газета Financial Times, ссылаясь на слова источников.

Один из собеседников FT отметил, что США по-прежнему делятся разведданными о России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию.

Газета Daily Mail сообщила ранее 5 марта, что Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной разведданными, полученными от США.

При этом два источника Financial Times считают, что союзники продолжат делиться с Украиной полученными разведданными, но это не будет касаться чувствительной информации, которая необходима ВСУ, чтобы наносить удары по движущимся российским целям.

Как отмечает FT, благодаря сотрудничеству с американской разведкой Украина могла выявлять российские военные объекты и наносить по ним удары.

Президент США Дональд Трамп 3 марта принял решение приостановить поставки военной помощи Украине, чтобы, как сообщили СМИ, вынудить Киев сесть за стол переговоров. Поставки остановили, начиная с 4:30 мск 4 марта. Решение затронуло оружие и боеприпасы из пакетов 46-го президента США Джо Байдена, которые находились в пути в Украину на кораблях и самолетах, а также в транзитных центрах в Польше. При этом СМИ утверждали, что США продолжили предоставлять Украине разведывательные данные.

Между Трампом и Зеленским 28 февраля произошла перепалка в Белом доме, после чего Украина и США не стали подписывать соглашение о полезных ископаемых. Зеленский заявил 4 марта, что сожалеет о случившемся. Трамп во время обращения к конгрессу США 4 марта заявил, что получил письмо от Зеленского, который написал, что Украина готова «как можно скорее сесть за стол переговоров».

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