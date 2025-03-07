Минобороны РФ 28 февраля заявило, что в Курской области «подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены Орловка и Погребки». Эти населенные пункты в Суджанском районе были заняты ВСУ в ходе наступления в августе 2024 года. В Погребках, расположенных в 30 километрах от Суджи, жили около 300 человек. 7 марта СК РФ объявил, что расследует уголовное дело об убийстве двух жителей Погребков украинскими военными в феврале-марте 2025 года, а днем ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил двоих украинских военных, попавших в плен в сентябре 2024 года, к 16 годам лишения свободы за то, что они «блокировали село Погребки и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации». «Медуза» публикует распространенные российскими государственными агентствами фотографии, сделанные в Погребках 2 марта — через несколько дней после того, как село вернулось под контроль России.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Евгений Биятов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Карта боев от «Медузы»

ВС РФ никак не могут выбить ВСУ из Курской области — и, вероятно, предпримут попытку окружить весь украинский плацдарм в регионе Как две армии начинают четвертый год войны? Карта боев на 25 февраля

Карта боев от «Медузы»

ВС РФ никак не могут выбить ВСУ из Курской области — и, вероятно, предпримут попытку окружить весь украинский плацдарм в регионе Как две армии начинают четвертый год войны? Карта боев на 25 февраля