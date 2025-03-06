Украинские волонтеры в Донецкой области собирают останки погибших российских военных, 2 марта 2025 года. Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В Москве критикуют Эммануэля Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге подверг резкой критике обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации, в котором тот говорил о необходимости усиления безопасности Европы и называл недопустимым поражение Украины в войне. Песков назвал выступление Макрона «весьма и весьма конфронтационным».

Выступление, действительно, чрезвычайно конфронтационное. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны.

Песков также посетовал на то, что Макрон в своем выступлении «назвал Россию чуть ли не врагом, противником Франции», но при этом не упомянул «о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ».

Похожая риторика у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что считает высказывания Макрона о ядерном оружии «угрозой в адрес России», и назвал «предшественниками» Макрона Наполеона и Адольфа Гитлера.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили — надо завоевать Россию, надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», — сказал российский министр.

Лавров также прямо заявил, что Москва «не видит места для компромисса» по возможному размещению иностранных миротворцев в Украине. «Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», — сказал глава МИД РФ.

Ранее власти России прямо не отвергали идею размещения миротворцев в Украине. Песков, в частности, неоднократно заявлял лишь о том, что говорить о такой возможности преждевременно.

Макрон выступил с обращением к нации вечером 5 марта. Он назвал Россию «угрозой для Франции и Европы», усомнившись в том, что Москва «остановится на Украине». Мир не может быть достигнут путем капитуляции Украины. Мы не можем забывать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году. Мы договаривались о прекращении огня в Минске», — заявил Макрон.

Президент Франции также сказал, что решил начать дискуссию «по ядерному сдерживанию с европейскими союзниками». Франция — единственная страна в Евросоюзе, у которой есть ядерное оружие. Ранее Макрон заявлял, что Париж намерен предложить другим странам Европы разместить свое ядерное оружие на их территории для обеспечения европейской безопасности.

Ежедневная военная фотогалерея ВСУ вновь вошли в центр Торецка, о захвате которого несколько недель назад отчиталось российское командование Фотографии из города, где продолжаются бои

Украина

Залужный: США разрушают мировой порядок

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в «разрушении мирового порядка». Такое заявление он сделал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

«Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», — заявил Залужный.

Он также выразил обеспокоенность тем, что НАТО может прекратить существование, а Россия после Украины «придет за Европой».

Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ в начале 2024 года — СМИ писали о том, что у него был конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. После перевода на должность посла в Лондон Залужный практически исчез из публичного поля и крайне редко выступает с комментариями о ситуации в Украине и мире.

При этом Залужный до сих пор остается очень популярным среди украинцев — опросы показывают, что на президентских выборах он бы победил действующего главу государства Владимира Зеленского. Сам Залужный до сих пор прямо не высказывал желания баллотироваться на пост президента.

Издание Politico 5 марта написало, что четыре высокопоставленных помощника президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми политическими оппонентами Зеленского по поводу возможности провести выборы президента Украины в период между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Среди собеседников американцев Politico называл лидеров парламентских партий Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Вскоре после этого издание «Страна.ua» со ссылкой на источники написало, что представители Трампа вели переговоры и с Залужным.

Война глазами читателей «Медузы»

Милена (Москва). Мне 20 лет, я родилась при Путине и не видела никакую другую жизнь. Почему я должна нести ответственность? Когда началась война, мне было 17, а когда забрали Крым, мне было 10. Десять лет. Как, простите, одна моя молодая студенческая жизнь на что-то повлияет? Я искренне этого не понимаю, а еще не понимаю, почему я должна винить себя, если я просто родилась в России и учусь в российском вузе? Мне очень жаль того, что сейчас делают с Украиной, но почему я не могу просто жить? Почему мое поколение не может летать в Европу за шесть тысяч на выходные? Почему мы с молодыми украинцами не можем сотрудничать (я из творческой сферы, и считаю, что их культура — одна из лучших в мире)? Я выросла со словами о том, что мир — это самое главное. И они так выросли тоже. Почему, когда мы наконец-то созрели, и настали наши ценные молодые годы, мы должны друг друга ненавидеть? Мне 20, но я ненавижу этих «злых взрослых», которые портят мою молодость, единственную в жизни, и я ненавижу этих взрослых, которые разрушили полные жизни многих украинцев. Я очень хочу, чтобы мы этого не повторили, когда мир перейдет в наши руки.

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Что происходило 5 марта

Война Тысяча сто шестой день. Зеленский пытается помириться с Трампом. Французы (в отличие от немцев) выступают за продолжение помощи Украине

«Медуза»