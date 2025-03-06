Война Тысяча сто седьмой день. Песков: Франция думает о войне. Лавров: предшественники Макрона — Наполеон и Гитлер
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Прошло три года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.
Россия
В Москве критикуют Эммануэля Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном пресс-брифинге подверг резкой критике обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации, в котором тот говорил о необходимости усиления безопасности Европы и называл недопустимым поражение Украины в войне. Песков назвал выступление Макрона «весьма и весьма конфронтационным».
Выступление, действительно, чрезвычайно конфронтационное. Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны.
Песков также посетовал на то, что Макрон в своем выступлении «назвал Россию чуть ли не врагом, противником Франции», но при этом не упомянул «о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ».
Похожая риторика у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что считает высказывания Макрона о ядерном оружии «угрозой в адрес России», и назвал «предшественниками» Макрона Наполеона и Адольфа Гитлера.
«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели против России воевать, Наполеона, Гитлера, господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили — надо завоевать Россию, надо Россию победить. Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», — сказал российский министр.
Лавров также прямо заявил, что Москва «не видит места для компромисса» по возможному размещению иностранных миротворцев в Украине. «Ведется эта дискуссия с откровенно враждебной целью. Они же не скрывают, для чего им это надо», — сказал глава МИД РФ.
Ранее власти России прямо не отвергали идею размещения миротворцев в Украине. Песков, в частности, неоднократно заявлял лишь о том, что говорить о такой возможности преждевременно.
Макрон выступил с обращением к нации вечером 5 марта. Он назвал Россию «угрозой для Франции и Европы», усомнившись в том, что Москва «остановится на Украине». Мир не может быть достигнут путем капитуляции Украины. Мы не можем забывать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году. Мы договаривались о прекращении огня в Минске», — заявил Макрон.
Президент Франции также сказал, что решил начать дискуссию «по ядерному сдерживанию с европейскими союзниками». Франция — единственная страна в Евросоюзе, у которой есть ядерное оружие. Ранее Макрон заявлял, что Париж намерен предложить другим странам Европы разместить свое ядерное оружие на их территории для обеспечения европейской безопасности.
Украина
Залужный: США разрушают мировой порядок
Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил США в «разрушении мирового порядка». Такое заявление он сделал во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.
«Это не просто ось зла, которая пытается пересмотреть мировой порядок. США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», — заявил Залужный.
Он также выразил обеспокоенность тем, что НАТО может прекратить существование, а Россия после Украины «придет за Европой».
Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ в начале 2024 года — СМИ писали о том, что у него был конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. После перевода на должность посла в Лондон Залужный практически исчез из публичного поля и крайне редко выступает с комментариями о ситуации в Украине и мире.
При этом Залужный до сих пор остается очень популярным среди украинцев — опросы показывают, что на президентских выборах он бы победил действующего главу государства Владимира Зеленского. Сам Залужный до сих пор прямо не высказывал желания баллотироваться на пост президента.
Издание Politico 5 марта написало, что четыре высокопоставленных помощника президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми политическими оппонентами Зеленского по поводу возможности провести выборы президента Украины в период между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров. Среди собеседников американцев Politico называл лидеров парламентских партий Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Вскоре после этого издание «Страна.ua» со ссылкой на источники написало, что представители Трампа вели переговоры и с Залужным.
Война глазами читателей «Медузы»
Милена (Москва). Мне 20 лет, я родилась при Путине и не видела никакую другую жизнь. Почему я должна нести ответственность? Когда началась война, мне было 17, а когда забрали Крым, мне было 10. Десять лет. Как, простите, одна моя молодая студенческая жизнь на что-то повлияет? Я искренне этого не понимаю, а еще не понимаю, почему я должна винить себя, если я просто родилась в России и учусь в российском вузе? Мне очень жаль того, что сейчас делают с Украиной, но почему я не могу просто жить? Почему мое поколение не может летать в Европу за шесть тысяч на выходные? Почему мы с молодыми украинцами не можем сотрудничать (я из творческой сферы, и считаю, что их культура — одна из лучших в мире)? Я выросла со словами о том, что мир — это самое главное. И они так выросли тоже. Почему, когда мы наконец-то созрели, и настали наши ценные молодые годы, мы должны друг друга ненавидеть? Мне 20, но я ненавижу этих «злых взрослых», которые портят мою молодость, единственную в жизни, и я ненавижу этих взрослых, которые разрушили полные жизни многих украинцев. Я очень хочу, чтобы мы этого не повторили, когда мир перейдет в наши руки.