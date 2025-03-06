ВСУ вновь вошли в центр Торецка, о захвате которого несколько недель назад отчиталось российское командование Фотографии из города, где продолжаются бои

Минобороны РФ 7 февраля объявило о захвате Торецка (в сводках российского военного ведомства этот город в Донецкой области Украины фигурирует под старым названием Дзержинск). Однако ВСУ продолжали контролировать окраины города, а в конце февраля украинские военные вновь вошли в центр Торецка. Как сообщала «Медуза» в свежей военной сводке, они воспользовались сменой российских подразделений в Торецке. Украинские военные подчеркивают, что Торецк, как и Часов Яр, держатся, несмотря на продолжающиеся месяцами попытки войск РФ их захватить. Украинские СМИ в начале марта цитировали пост в телеграм-канале российского военного Святослава Голикова, в котором говорилось, что о взятии Торецка Минобороны РФ объявило «в кредит», а реальная ситуация в городе «хреновая и далека от определенности». «Медуза» публикует фотографии, сделанные в Торецке.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Торецк. Съемка с дрона. 22 февраля 2025 года 93rd Mechanized Brigade press service / EPA / Scanpix / LETA

Торецк. Съемка с дрона. 22 февраля 2025 года 93rd Mechanized Brigade press service / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские операторы дронов, держащие оборону в Торецке. 22 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Боец ВСУ готовит дрон к запуску. Торецк, 22 февраля 2025 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Бойцы из объединенной штурмовой бригады «Лють» Нацполиции Украины в укрытии в зоне боев за Торецк. 18 февраля 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA

Волонтеры помогают эвакуироваться 83-летнему жителю одного из населенных пунктов под Торецком. 25 февраля 2025 года Maria Senovilla / EPA / Scanpix / LETA