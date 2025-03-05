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ВСУ впервые за много месяцев пытаются перехватить инициативу. Они вновь вошли в центр Торецка, захваченного армией РФ всего месяц назад
Что происходит на фронте, пока стороны готовятся к переговорам? Видеосводка «Медузы»
9 минут
16:36, 5 марта 2025
Пока лидеры России, Украины и США продолжают
спорить
и
рассуждать
о готовности к переговорам, ВСУ впервые за несколько месяцев пытаются перехватить инициативу у армии РФ. Украинские войска смогли устранить угрозу своему плацдарму в Курской области, остановить российское наступление к западу от Покровска и вновь войти в центр Торецка, который армия РФ захватила всего месяц назад. Впрочем, российские войска угрожают главному пути снабжения ВСУ в Курской области и продолжают наступать на юге Донбасса. Рассказываем и показываем — на анимированных картах, — что происходит на фронте в то время, как политики готовятся обсуждать условия будущего мира. А еще объясняем, сколько солдат Россия потеряла за три года полномасштабной войны. Это видеоверсия нашей военной сводки — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их можно
читать
, слушать (в подкасте
«Что случилось»
по четвергам), а теперь еще и смотреть.
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