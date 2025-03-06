Politico: помощники Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко

Четыре высокопоставленных помощника президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми главными политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 6 марта сообщило издание Politico, ссылаясь на трех украинских парламентариев и американского эксперта по внешней политике.

По их словам, помощники Трампа, чьи имена не раскрываются, провели переговоры с двумя депутатами Верховной Рады — лидером партии «Батькивщина», бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и лидером «Европейской солидарности», пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В ходе переговоров, как пишет Politico, стороны обсуждали, можно ли в Украине быстро провести выборы президента. США обсуждают по неофициальным каналам проведение выборов в период между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров.

Американский эксперт по внешней политике сообщил изданию, что и Порошенко, и Тимошенко «позиционируют себя как людей, с которыми будет легче работать, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский».

В пресс-службе партии Порошенко заявили, что стремятся добиться не проведения выборов президента, а «обеспечить свободные и честные конкурентные послевоенные выборы в стране». «Также логично, что любые контакты включают презентацию видения президента Порошенко и „Европейской солидарности“ о том, как завершить войну справедливым, всеобъемлющим и прочным миром, и о пределах возможных компромиссов в переговорных пунктах», — заявили в партии.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Наталья Лысова, отвечая на вопрос о переговорах с администрацией Трампа, поблагодарила Politico за интерес. «Мы пока не будем это комментировать», — сказала она.

Журналисты Politico также связались с четырьмя помощниками Трампа, которые, как утверждается, участвовали в переговорах с оппонентами Зеленского, но они не ответили.

Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, если он не согласится с планом США по быстрому прекращению российско-украинской войны, пишет Politico. По информации издания, помощники Трампа уверены, что в случае проведения выборов президента Зеленский проиграет.

Опрос, проведенный в начале марта британской компанией Survation, показал, что за Зеленского готовы проголосовать 44% респондентов. Его ближайший соперник, бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отстает от действующего президента на более чем 20 процентных пунктов. За Порошенко готовы проголосовать 10% опрошенных, за Тимошенко — всего 5,7%.

Владимир Зеленский заявил ранее в марте, что его будет сложно сместить с поста президента Украины. «Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы [президента]. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», — заявил Зеленский.

Законодательство Украины запрещает проводить любые выборы, пока в стране действует военное положение. В ходе войны власти Украины неоднократно продлевали военное положение, в последний раз — до 9 мая 2025 года.

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