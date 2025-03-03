Сенатор Линдси Грэм: Зеленский должен уйти в отставку после ссоры с Трампом. Зеленский: «Президента Украины будут выбирать не в доме Линдси Грэма»

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время выступавший за продолжение помощи Украине в войне, назвал переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля в Белом доме «полной катастрофой» — и призвал Зеленского уйти в отставку.

Грэм, который прокомментировал переговоры Fox News сразу после их окончания, заявил, что «горд» за Трампа и не знает, смогут ли американцы снова «вести дела» с Зеленским. «Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо измениться», — заявил Грэм.

Этот призыв повторил спикер палаты представителей конгресса, республиканец Майк Джонсон. Он заявил 2 марта NBC News, что Зеленский «должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен возглавить страну [Украину]».

Советник Трампа по национальной безопасности Марк Уолц заявил CNN, что США нужен лидер Украины, «который сможет иметь дело с нами, в конечном итоге иметь дело с русскими и положить конец этой войне».

Зеленский, комментируя призывы к отставке, заявил: «Я могу дать [Линдси Грэму] гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. И тогда его голос будет весомее… Президента Украины будут выбирать не в доме Линдси Грэма, а в Украине».

«Поменять меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести [новые] выборы [президента]. Нужно будет помешать мне в них участвовать. И это будет немного сложнее», — добавил Зеленский. Он также повторил свое недавнее заявление о том, что готов уйти с поста президента, если Украину примут в НАТО.