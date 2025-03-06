ФСБ заявила, что украинская разведка пыталась взломать рассылки «Юнармии», чтобы получить данные подростков для вербовки

В ФСБ сообщили о пресечении операции украинской разведки, пытавшейся получить доступ к рассылкам центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и движения «Юнармия», чтобы вербовать подростков.

Спецслужбы Украины, как утверждает ФСБ, получили доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили скан-копии писем с приглашением к участию во всероссийской акции «Военно-патриотический диктант — 2024». Затем, по версии ФСБ, украинская разведка разослала сфальсифицированные письма — в 42 образовательных организации. В письмах была поддельная ссылка для оформления заявок на участие в диктанте.

Основной целью разведки Украины в ФСБ назвали получение персональных данных учащихся для «дальнейшей индивидуальной работы» с каждым — вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности России, а также совершения диверсионно-террористических актов.

Операция Главного управления разведки Украины, как утверждают в ФСБ, курировалась спецслужбами НАТО.

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