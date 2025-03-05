«Россия стала угрозой для Франции и Европы». Макрон выступил с обращением к нации и заявил, что «мир не может быть достигнут путем капитуляции Украины»

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Россия стала угрозой для всей Европы.

Свое обращение к нации Макрон объяснил «международной ситуацией», которой французы «справедливо обеспокоены». Он отметил, что США «изменили свою позицию» по войне в Украине и планируют ввести пошлины на товары из Евросоюза.

«Мы вступаем в новую эру», — заявил Макрон. По его словам, Россия превратила войну в Украине в «глобальный конфликт», используя северокорейских солдат и иранскую военную технику. Он также отметил, что Россия наращивает свой военный потенциал. По мнению французского президента, Европа должна быть готова к тому, что США «не будут на нашей стороне».

«Кто поверит, что Россия остановится на Украине? <…> Россия стала угрозой для Франции и Европы. <…> Ситуация, которую я вам описываю, именно такая, и нам предстоит с ней разобраться. И путь к миру не может быть без Украины. Мир не может быть достигнут путем капитуляции Украины. Мы не можем забывать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году. Мы договаривались о прекращении огня в Минске», — заявил Макрон.

Макрон заявил, что в интересах Франции работать с европейскими союзниками. На следующей неделе он соберет глав государств, которые хотят участвовать в создании «прочного мира». Этот план Франция подготовила вместе с Украиной и другими европейскими партнерами, отметил президент.

«Независимо от того, будет ли мир в Украине достигнут быстро или нет, европейские государства должны иметь возможность лучше защитить себя. Нам необходимо усилить нашу оборону. В этом отношении мы остаемся верными НАТО, но должны укреплять нашу независимость. Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве», — сказал Макрон.

Макрон также сказал, что решил начать дискуссию «по ядерному сдерживанию с нашими европейскими союзниками». «Что бы ни случилось, решение всегда будет приниматься и останется в руках президента, главнокомандующего вооруженными силами», — заявил Макрон.

«У нас самая эффективная армия в Европе, <…> и у нас есть возможности ядерного сдерживания. Это защищает нас гораздо лучше, чем наших соседей», — отметил президент Франции.

3 марта Макрон раскрыл содержание плана урегулирования российско-украинской войны, подготовленного Францией и Великобританией. Париж и Лондон предложили ввести частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, которое не будет распространяться на наземные боевые действия. Вторая часть плана предполагает, что страны Европы направят в Украину миротворческий контингент, но это случится только на более позднем этапе.

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