Faridaily: Кремль планирует набрать в новый состав Госдумы 100 участников войны

Администрация президента России планирует, что в новый состав Госдумы, который изберут осенью 2026 года, войдут около 100 ветеранов российско-украинской войны. Об этом 6 марта сообщило издание Faridaily, ссылаясь на действующих депутатов и источник, близкий к администрации президента.

Собеседники издания сообщили, что кандидаты среди военных, поддерживаемые Кремлем, будут выдвигаться от партии «Единая Россия».

Источник Faridaily, близкий к руководству «Единой России», считает, что избрать 100 военных в Госдуму только по партийным спискам будет сложно. При этом, по его словам, по одномандатным округам в Госдуму может попасть и больше кандидатов-военных, но их шансы на избрание будут зависеть от того, как их подготовят власти.

Собеседники издания отметили, что большой проблемой для власти станет то, насколько управляемы будут депутаты из числа бывших военных. Один из источников сказал, что профессиональным политикам и чиновникам будет непросто иметь с ними дело. В то же время источник, знакомый с тем, как ветеранов войны обучают работе на госслужбе, уверен, что новыми депутатами станут заместители губернаторов и другие чиновники, ушедшие на войну.

Как отмечает Faridaily, в 2024 году ветераны российско-украинской войны массово баллотировались в региональные заксобрания, но почти никто из них не прошел праймериз «Единой России». В Москве праймериз не прошли все 14 кандидатов-военных.

По данным газеты «Коммерсант», власти России поставили регионам задачу обеспечить на выборах в Госдуму обеспечить 55% голосов за «Единую Россию» при явке в 55%. Но, по словам источник «Медузы», близкого к «Единой России», план составляет 60-65% голосов за партию при явке 55-60%.

На выборах в Госдуму в 2021 году, по данным ЦИК РФ, «Единая Россия» получила 49,8% голосов. Явка составила 51,72%.

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