Российские десантники, обвиненные в похищении и убийстве 23-летней жительницы Луганска, получили 18 и 12 лет колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух российских военных к 18 и 12 годам колонии по обвинению в похищении и убийстве 23-летней жительницы Луганска Валентины Давроновой, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Командир взвода ВДВ, старший лейтенант и Z-поэт (его стихи публиковало Минобороны РФ) Айдын Жамидулов получил 18 лет лишения свободы. Его подчиненный, рядовой Алексей Дорожкин — 12 лет. Он признал вину, но заявил, что выполнял «приказ старшего по званию», отмечает «Би-би-си».

Третий фигурант дела, сержант Роман Плещеев ранее получил условный срок, поскольку экспертиза показала, что именно его удары ножом не могли привести к смерти девушки. Его обвиняли не в убийстве, а в нанесении тяжких телесных повреждений. Приговор Плещееву вынес Военный суд аннексированной ЛНР.

По версии обвинения, в январе 2023 года Жамидулов и Дорожкин похитили Валентину Давронову из кафе «Радуга» в Луганске и увезли в военную часть. Там в солдатской бане, как считает СК, Жамидулов не менее 20 раз ударил девушку ножом, а затем поручил своим подчиненным добить ее. Несколько ударов ножом ей нанес Плещеев, а смертельное ранение — Дорожкин, мобилизованный за две недели до убийства. Затем Жамидулов приказал подчиненным подорвать тело Давроновой гранатами, чтобы скрыть причину смерти.

Мать убитой Татьяна Давронова в интервью «Би-би-си» рассказала, что мотивом для убийства ее дочери стали домогательства со стороны Жамидулова, которые та отвергла. Давронова-старшая также сказала, что к убийству Валентины в той или иной степени причастна вся бригада ВДВ, в которой служили фигуранты дела.

Комментируя приговор, Татьяна Давронова заявила, что считает наказание несправедливо мягким. «Считай, отмазали, это ужас, это кошмар», — сказала она «Би-би-си».

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