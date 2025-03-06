Зеленский анонсировал встречу американской и украинской делегаций. По данным Fox News, переговоры пройдут в Саудовской Аравии
На следующей неделе пройдет встреча украинской и американской делегаций. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украинская и американская команды возобновили работу, и мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет содержательная встреча», — говорится в посте Зеленского.
Журналистка Fox News Джеки Хайнрих утверждает, что переговоры начнутся во вторник, 11 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
По ее словам, от США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. От Украины в переговорах будет участвовать глава офиса президента Андрей Ермак.
Накануне Майк Уолц заявил, что представители Вашингтона и Киева ведут обсуждение даты, места и участников переговоров по прекращению войны.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонный разговор с Уолцем. «Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», — рассказал он.