Советник Трампа заявил, что Киев и Вашингтон обсудили место и дату мирных переговоров

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что представители Вашингтона и Киева ведут обсуждение даты, места и участников переговоров по прекращению войны. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По его словам, «вчера и сегодня» был сделан «положительный шаг вперед». Уолтц не уточнил, кто конкретно вел эти переговоры.

В свою очередь советник Владимира Зеленский Дмитрий Литвин рассказал «Суспiльне», что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Уолтцом.

Других подробностей он не привел.

Обновление. Вскоре Ермак подтвердил, что провел телефонный разговор с Уолтцом. «Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. Также обменялись мнениями по безопасности и согласованию позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», — написал глава офиса Зеленского в своем телеграм-канале.

4 марта президента США Дональд Трамп, выступая перед конгрессом, заявил, что получил «важное письмо» от Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский написал, что Украина готова «как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир». Американский президент добавил, что «одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру».

В интервью Fox News Уолтц также заявил, что Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении военной помощи Украине, если будут организованы переговоры о мирном соглашении и приняты меры по укреплению доверия.

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