Советник Трампа: США возобновят поставки оружия Украине, если будут организованы переговоры

Дональд Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении военной помощи Украине, если будут организованы переговоры о мирном соглашении и приняты меры по укреплению доверия, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Я думаю, если мы сможем закрепить эти переговоры и двигаться к ним, и фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент внимательно рассмотрит возможность отмены этой паузы», — сказал Уолтц (цитата по The Times).

4 марта стало известно, что Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине — до тех пор, пока не убедится, что Зеленский «настроен добросовестно вести мирные переговоры». Это произошло через несколько дней после ссоры Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Вечером этого же дня Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам и рассказал, что поручил министру обороны, главам разведок и дипломатам связаться со своими контактами в США и получить официальную информацию. «Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога», — сказал Зеленский.

5 марта появились сообщения, что США также прекратили делиться с Украиной разведданными, позволяющими Киеву наносить удары по российской территории. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Агентство Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника при этом утверждает, что Киев продолжает получать разведданные от США. По данным Sky News, Украина получает разведданные «избирательно».

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