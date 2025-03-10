«Наступление на всех участках суджанского фронта». Российские власти и «военкоры» заявили о прорыве войск РФ в Курской области Фотографии из зоны боевых действий

Российские войска существенно продвинулись в Курской области, часть которой уже несколько месяцев контролируют ВСУ. В частности, врио губернатора региона Александр Хинштейн 9 марта объявил, что за два дня войска РФ заняли шесть населенных пунктов в районе Суджи. 10 марта «военкоры» заявили, что войска РФ вернули контроль над еще несколькими населенными пунктами в районе Суджи. О продвижении российских войск свидетельствуют и видео установки флагов РФ в населенных пунктах, где с прошлого августа находились ВСУ. Наступление продолжается «на всех участках суджанского фронта», утверждается в канале «Северный ветер», который публикует посты о деятельности российской группировки войск «Север». «Медуза» публикует фотографии российских военных из группы «Север» в Курской области, распространенные госагентством РИА Новости в начале марта.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Военный из 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, участвующей в боях в Курской области. 4 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

РСЗО БМ-21 «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Курская область, 4 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Военный из подразделения радиоэлектронной борьбы группы «Север» проходит мимо тела одного из погибших в боях в Курской области. 6 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Военные из подразделения радиоэлектронной борьбы группы «Север» у останков погибших в боях в Курской области. 6 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В задачу подразделений радиоэлектронной борьбы входит защита позиций от беспилотников противника. Курская область, 6 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Военные из подразделения радиоэлектронной борьбы группы «Север». Курская область, 6 марта 2025 года Станислав Красильников / РИА Новости / Спутник / Profimedia