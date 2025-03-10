«Наступление на всех участках суджанского фронта». Российские власти и «военкоры» заявили о прорыве войск РФ в Курской области Фотографии из зоны боевых действий
Российские войска существенно продвинулись в Курской области, часть которой уже несколько месяцев контролируют ВСУ. В частности, врио губернатора региона Александр Хинштейн 9 марта объявил, что за два дня войска РФ заняли шесть населенных пунктов в районе Суджи. 10 марта «военкоры» заявили, что войска РФ вернули контроль над еще несколькими населенными пунктами в районе Суджи. О продвижении российских войск свидетельствуют и видео установки флагов РФ в населенных пунктах, где с прошлого августа находились ВСУ. Наступление продолжается «на всех участках суджанского фронта», утверждается в канале «Северный ветер», который публикует посты о деятельности российской группировки войск «Север». «Медуза» публикует фотографии российских военных из группы «Север» в Курской области, распространенные госагентством РИА Новости в начале марта.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.