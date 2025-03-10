Трамп заявил, что США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной

Вашингтон «почти прекратил» приостановку обмена разведданными с Киевом, заявил президент США Дональд Трамп, пишут Reuters и Bloomberg.

«Мы почти это сделали», — сказал Трамп, отвечая на борту президентского самолета Air Force One на вопрос журналиста, прекратит ли он паузу в обмене разведданными (цитата по Reuters).

По словам Трампа, он хочет сделать «все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к чему-то». Президент США добавил, что «ожидает хороших результатов» от переговоров американской и украинской делегаций, которые пройдут в Джидде в Саудовской Аравии на текущей неделе. «Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса», — сказал Трамп.

По мнению Трампа, Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых с США. Подписание сделки сорвалось 28 февраля после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

О приостановке обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом стало известно 5 марта, когда об этом сообщили британские Financial Times и Sky News. Позже остановку передачи данных подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назвав ее «паузой» и добавив, что она «исчезнет», когда продвинется соглашение о мире, к которому стремится Дональд Трамп.

По данным The New York Times, приостановка обмена коснулась данных, которые ВСУ использовали для нанесения ударов по российским войскам в глубине России. При этом CNN писал, что США продолжают предоставлять Украине данные, необходимые ей для защиты от российских ударов.

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