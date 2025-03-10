CNN: США проведут в Саудовской Аравии переговоры не только с Украиной, но еще и отдельно с Россией. В МИД России это отрицают

Представители администрации Дональда Трампа на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинской делегацией, но и с российской. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, встреча с российской делегацией пройдет отдельно от переговоров с украинской.

Кто будет участвовать в переговорах от американской и российской сторон, источник телеканала не уточнил. Точная дата переговоров Москвы и Вашингтона также не сообщается.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в комментарии ТАСС, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, «никакой соответствующей информации не поступало и от американской стороны».

Переговоры Киева и Вашингтона запланированы на 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии. По информации Financial Times, представители Украины планируют предложить на них частичное прекращение огня с Россией. Оно будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ об боевых действий в Черном море.

В свою очередь Reuters пишет, что представители администрации Трампа собираются определить на этих переговорах, готов ли Киев к территориальным уступкам, чтобы прекратить войну.

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