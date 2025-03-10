Украинские дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области

Украинские беспилотники в ночь на 10 марта нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новокуйбышевске Самарской области.

Местные жители рассказали о четырех взрывах, сообщил, в числе прочих, телеграм-канал Shot.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбышевску. «Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений — нет, все в штатном режиме», — написал Федорищев на своей странице во «ВКонтакте»

При этом МЧС РФ сообщило о пожаре площадью 1500 квадратных метров в Новокуйбышевске на улице Молодогвардейской. На этой улице размещается одно из подразделений НПЗ. К тушению пожара, говорится в сообщении МЧС, привлечены 87 сотрудников и 27 единиц техники.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в ночь на 10 марта девяти украинских беспилотных летательных аппаратов. Три дрона, объявило военное ведомство, были сбиты над Самарской областью, по два над Воронежской и Орловской областями и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко заявил, что целью беспилотников был именно Новокуйбышевский НПЗ. По его словам, завод имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций.