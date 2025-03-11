Участники переговоров в Саудовской Аравии. 11 марта 2025 года Офис президента Украины / EPA / Scanpix / LETA

В Джидде состоялись переговоры Украины и США. Со стороны Киева в них участвовали глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, со стороны Вашингтона — госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. Это была первая встреча представителей Украины и США на столь высоком уровне после ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме и приостановки Киеву американской военной помощи. Перед началом встречи в Вашингтоне заявляли, что Украина должна быть готова к уступкам и «трудным решениям» — только в этом случае США обещали возобновить поддержку.

США предложили 30-дневное прекращение огня. Украина согласилась. В совместном заявлении отмечается, что украинская сторона выразила готовность «принять предложение о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией». До встречи СМИ писали, что временное прекращение огня может предложить украинская делегация — и что оно будет частичным и распространяться только на воздушные и морские атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько минут после окончания переговоров и публикации заявления подтвердил, что Киев готов к полному прекращению огня. «Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России», — подчеркнул он.

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США возобновляют военную помощь Украине. «Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — говорится в совместном заявлении. Помощь была остановлена после ссоры Трампа и Зеленского; на фоне отсутствия американских разведданных ВСУ за несколько дней потеряли около трети контролируемой ими территории Курской области. Ранее СМИ писали, что остановка военной помощи может быть лишь способом давления со стороны Трампа на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

На переговорах не обсуждалась сделка по редкоземельным металлам, однако по окончании встречи Марко Рубио заявил, что она ранее была согласована на уровне министерств финансов Украины и США. «Наши президенты поручили соответствующим членам своих правительств довести это до конца и завершить», — заявил госсекретарь США.

США передадут результаты переговоров России. «Мы сейчас передадим это предложение российской стороне и надеемся, что они скажут „да“ миру. Мяч теперь на их стороне», — заявил после переговоров Марко Рубио. Он выразил надежду, что «русские ответят взаимностью». Ранее Дональд Трамп выражал мнение, что президент РФ Владимир Путин «хочет мира» (и противопоставлял его Зеленскому), однако при этом грозил России «масштабными санкциями», если она не будет двигаться в сторону мира. После переговоров Трамп заявил, что представители США встретятся с российской делегацией «позже сегодня или завтра». Он также сказал, что вновь пригласит президента Украины Владимира Зеленского обратно в Белый дом, потому что «мы хотим покончить с войной в Украине».

В Москве предложение США и Украины о перемирии пока не прокомментировали.

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