Марко Рубио: Украина должна быть готова к уступкам и «трудным решениям» в рамках мирного соглашения с Россией

Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках того или иного соглашения о завершении войны с Россией, пишет The New York Times со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Рубио выступил с речью перед тем, как отправится в Джидду, где 11 марта пройдут переговоры украинской и американской делегаций. Как сообщалось ранее, он среди прочего заявил, что эта встреча «будет иметь ключевое значение» для возобновления американской военной помощи Киеву. По его словам, если США будут довольны переговорами, помощь возобновится.

По словам главы Госдепа, главным итогом переговоров для США будет «твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные решения». Рубио отметил, что и России придется принимать «трудные решения», чтобы прекратить войну или хотя бы «приостановить» ее «в том или ином виде». Как пишет NYT, дипломат отказался предложить потенциальный мирный план, но дал понять, что уступки обеих стороны будут иметь решающее значение для дипломатии.

«Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года», — добавил госсекретарь США.

В ходе будущих переговоров с Москвой, отметил Рубио, Вашингтону также предстоит определить, на какие уступки готова пойти Россия. «Мы не знаем, насколько они [с Украиной] на самом деле далеки друг от друга», — сказал он.

Кроме того, Рубио назвал «перспективным» предложение Украины о частичном прекращении огня, о котором ранее сообщала Financial Times. «Я не говорю, что одного этого достаточно, но это та уступка, которую нужно видеть для завершения конфликта», — заявил госсекретарь.

Делегации США и Украины встретятся в Джидде 11 марта. По данным Financial Times, представители Киева на встрече предложат план частичного прекращения огня. Представители Вашингтона, сообщал Reuters, в ходе переговоров собираются определить, готов ли Киев к территориальным уступкам, чтобы прекратить войну.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Киеву вскоре после встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая завершилась ссорой.

С начала марта администрация Трампа остановила поставки оружия и обмен разведданными с Украиной, чтобы, по данным СМИ, вынудить Киев сесть за стол переговоров. На этом фоне Россия заявила, что отвоевала несколько населенных пунктов Курской области, которые ранее находились под контролем ВСУ.

NBC News сообщал, что Трамп в обмен на возобновление военной помощи Киеву, хотел бы видеть готовность Зеленского пойти на уступки, включая передачу России оккупированных территорий Украины.

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