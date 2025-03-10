Госсекретарь Марко Рубио: если США «понравятся» итоги встречи с украинцами в Саудовской Аравии, военная помощь возобновится

Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии «будет иметь ключевое значение» для возобновления американской военной помощи Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает CNN.

«Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы [в военной помощи]», — сказал Рубио.

Госсекретарь также отметил, что США до сих пор рассчитывают на заключение сделки по природным ресурсам, однако не факт, что она будет согласована в Эр-Рияде, так как ее детали до конца не проработаны.

Делегации США и Украины встретятся в Джидде 11 марта. По данным Financial Times, представители Киева на встрече предложат план частичного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Киеву вскоре после встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая завершилась ссорой. Трамп заявил, что Зеленский хочет не мира, а войны.

В рамках приостановки помощи США также перестали обмениваться с Украиной разведывательной информацией. Это, в частности, стало одной из причин, по которой российским военным в последние несколько дней удалось провести успешное контрнаступление в Курской области. Трамп 9 марта заявил, что Вашингтон «почти прекратил» приостановку обмена разведданными.