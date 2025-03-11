США и Украина согласовали сделку по полезным ископаемым на уровне министерств финансов. Президенты поручили своим правительствам «довести вопрос до конца»

Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была согласована министерствами финансов обеих стран, но на переговорах в Саудовской Аравии не обсуждалась, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Наши президенты поручили соответствующим членам своих правительств довести это до конца и завершить», — сказал Рубио, отвечая на вопрос, почему сделка не была подписана на прошедших переговорах.

Он добавил, что американская и украинская делегация были в Джидде «в погоне за миром», но это не означает, что сделка не очень важна — «безусловно, важна, и мы выражаем это в совместном заявлении», — сказал Рубио.

О том, что президенты США и Украины договорились «как можно быстрее» заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов, также заявил по итогам переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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