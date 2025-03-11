Десятки украинских беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Под удар попали жилые дома. Один человек погиб, есть раненые Материал дополняется

Украинские беспилотники атаковали Москву и область в ночь на 11 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По его словам, к 7:19 утра российские силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника, летевших на Москву. Собянин сообщил, что на Домодедовской улице на юге Москвы из-за падения сбитого беспилотника «незначительно» повреждена крыша дома. По информации телеграм-канала Baza, обломки беспилотника обнаружили в московском районе Капотня.

В результате атаки беспилотников в Московской области один человек погиб и трое получили ранения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, люди пострадали в городе Видное и селе Ям.

По данным телеграм-канала Baza, в результате атаки пострадали восемь человек, в том числе двое детей. По его информации, на парковке «Мираторга» в Домодедовском районе Московской области погиб охранник.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, показан момент падения беспилотника на крышу дома в Видном.

В Раменском, по словам Воробьева, повреждены как минимум семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, эвакуированы 12 человек.

Кроме того, сообщил Воробьев, «вызовы о БПЛА поступали» из более чем области. В Черноголовке обломки беспилотника обнаружили рядом с многоэтажным домом.

После падения обломков БПЛА в поселке Александровка под Подольском загорелся частный дом, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». В Раменском произошел пожар в доме в коттеджном поселок Высокий Берег, пишет Baza.

В Росавиации сообщили, что в аэропортах Шереметьево и Внуково вводили временные ограничения из-за атаки дронов. Самарский аэропорт принял 10 рейсов, следовавших в Москву.

В результате падения обломков БПЛА повреждена железнодорожная инфраструктура на станции «Домодедово», из-за чего возникли перебои в расписании электричек, сообщили в пресс-службе «Московской железной дороги».

В Минобороны РФ заявили, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 — над Московской областью, 126 — над Курской. Кроме того, 25 БПЛА сбили в Белгородской областью, 22 — в Рязанской, 10 — в Калужской, по восемь — в Липецкой и Орловской областях, шесть — в Воронежской, три — в Нижегородской.

В Липецкой области, по данным властей, в результате падения беспилотника на трассе М-4 в Становлянском округе ранен один человек. «Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

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