Генштаб ВСУ заявил, что украинские дроны поразили Московский НПЗ. Минобороны РФ сообщило, что атака была направлена на гражданскую инфраструктуру

Украинские войска в ночь на 11 марта поразили с помощью беспилотников производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. С таким утверждением выступил Генштаб ВСУ.

«В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, способного перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивающего 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине», — говорится в публикации.

В ВСУ также утверждают, что были зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции Стальной конь в Орловской области, которая «обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода „Дружба“ и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта Усть-Луга в Ленинградской области».

Генштаб ВСУ утверждает, что удары наносились «по ряду стратегических объектов РФ, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии» против Украины. При этом в заявлении ВСУ отмечается, что согласно информации из открытых источников, «в результате действий ПВО российского агрессора пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры». ВСУ заявили, что соблюдают нормы международного гуманитарного права и «принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население».

В свою очередь Минобороны России заявляет, что в ночь на 11 марта Украина «для демонстрации способности к продолжению боевых действий» нанесла массированный удар дронами по объектам гражданской инфраструктуры.

По данным ведомства, благодаря работе ПВО «цель удара киевского режима сорвана». В сообщении отмечается, что удар был нанесен в преддверии американо-украинских переговоров.

Минобороны сообщило, что сбиты 343 украинских дрона, «в том числе шесть украинских беспилотников перехвачены в районе Курской АЭС».

«В результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители», — заявили в Минобороны.

По последним данным, в результате атаки украинских дронов в Подмосковье погибли три человека. Все погибшие работали в «Мираторге» — обломки дронов упали на парковку дистрибьюторского центра компании в селе Ям. Власти сообщали, что всего в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Крупнейшая атака дронов ВСУ. Под ударом — жилые дома в Москве и Подмосковье. Есть погибшие Meduza

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