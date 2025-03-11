Украина и США завершили переговоры в Джидде. Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. Вашингтон «немедленно» возобновит военную помощь

Делегации Украины и США завершили переговоры, проходившие в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщает Financial Times.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина «выразила готовность» принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении Россией. «США сообщат России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира», — написал Ермак.

Также, по его словам, США «немедленно отменяют паузу в обмене разведданными» и восстанавливают помощь в безопасности Украины.

Делегации также обсудили обмен военнопленными между Киевом и Москвой и возвращение принудительно перемещенных украинских детей, сообщил Ермак. Кроме того, президенты обеих стран договорились «как можно быстрее» заключить соглашение о редкоземельных металлах.

США обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России, добавил Ермак. Переговоры не планируется продолжать во второй день, передает Financial Times.