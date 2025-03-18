Белый дом: Трамп и Путин согласились, что российско-украинская война должна завершиться «прочным миром»

Россия и США начинают переговоры о завершении российско-украинской войны. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которое опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращен давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий. Лидеры договорились, что движение к миру начинается с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров по реализации перемирия на Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили Ближний Восток «как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», а также необходимость остановить распространение стратегических вооружений. «Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль», — говорится в сообщении Белого дома.

Президенты США и РФ в ходе переговоров также согласились, что улучшение отношений между странами несет огромные преимущества, включая крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира [в Украине].

Переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошли вечером 18 марта и продолжались около двух с половиной часов.

По итогам разговора Кремль сообщил, что Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней и «дал российским военным соответствующую команду».

Это была вторая официальная телефонная беседа президентов РФ и США с тех пор, как 20 января Трамп во второй раз вступил в должность. Первая прошла 12 февраля, на ней Трамп и Путин договорились начать переговоры о прекращении войны России с Украиной.

Чего ждали от этих переговоров

Путин и Трамп провели переговоры о мире между Россией и Украиной. Вот что о них сообщалось перед их началом (официально и неофициально)

Чего ждали от этих переговоров

Путин и Трамп провели переговоры о мире между Россией и Украиной. Вот что о них сообщалось перед их началом (официально и неофициально)