Кремль: Путин поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергетике Украины, дав команду военным. И назвал ключевым условием мира остановку военной помощи Киеву

Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней и «дал такую команду военным», сообщил Кремль.

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — говорится в заявлении Кремля по итогам телефонного разговора президентов.

При этом Путин, как сообщает Кремль, обозначил «ряд существенных моментов», касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, а также выразился о необходимости «остановки принудительной мобилизации» в Украине и перевооружения ВСУ.

Также российский президент назвал «ключевым условием для недопущения эскалации» полное прекращение иностранной военной помощи и обмена разведывательной информацией с Киевом.

Кроме того, в ходе разговора Путин сообщил, что 19 марта пройдет обмен пленными между Россией и Украиной — 175 на 175 человек. Также «в качестве жеста доброй воли» Россия передаст украинской стороне 23 тяжело раненых военных, которые находятся в российских госпиталях.

В числе других вопросов президенты затронули ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, договорившись предпринять «совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», говорится в заявлении Кремля.

Кроме этого, Трамп, как сообщает Кремль, поддержал идею Путина организовать в США и России хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

По итогам беседы, продлившейся более двух часов, президенты договорились о создании российской и американской экспертных групп для работы, а также «оставаться в контакте по всем затронутым вопросам».