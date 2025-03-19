Кремль: Путин назвал ключевым условием мира остановку военной помощи Украине. Трамп: «Мы говорили о многом, но помощь не обсуждали»
Источник: Fox News
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным 18 марта вопрос прекращения американской военной помощи Украине не обсуждался.
«Мы говорили о многом, но помощь не обсуждали», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Fox News.
В заявлении, которое распространила пресс-служба Кремля после переговоров, утверждалось, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву в качестве «ключевого условия» для начала мирного урегулирования.
Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около двух часов. После переговоров было объявлено, что Россия, в частности, поддержала американское предложение о 30-дневном отказе от ударов по энергетике Украины.