Кремль: Путин назвал ключевым условием мира остановку военной помощи Украине. Трамп: «Мы говорили о многом, но помощь не обсуждали»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным 18 марта вопрос прекращения американской военной помощи Украине не обсуждался.

«Мы говорили о многом, но помощь не обсуждали», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Fox News.

В заявлении, которое распространила пресс-служба Кремля после переговоров, утверждалось, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву в качестве «ключевого условия» для начала мирного урегулирования.

Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около двух часов. После переговоров было объявлено, что Россия, в частности, поддержала американское предложение о 30-дневном отказе от ударов по энергетике Украины.

О чем еще говорили Путин и Трамп

Трамп требовал полного прекращения огня в Украине. Путин на переговорах с ним фактически ответил отказом Итоги их беседы — по версии Кремля

О чем еще говорили Путин и Трамп

Трамп требовал полного прекращения огня в Украине. Путин на переговорах с ним фактически ответил отказом Итоги их беседы — по версии Кремля