Сегодня, 18 марта, Путин и Трамп проведут переговоры о мире между Россией и Украиной. Вот что о них известно (официально и неофициально)
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня проведут телефонный разговор. Он состоится в промежутке с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Это будет вторая официальная телефонная беседа российского и американского лидеров с тех пор, как 20 января Трамп во второй раз вступил в должность президента США. Первая прошла 12 февраля, на ней Трамп и Путин договорились начать переговоры о прекращении войны России с Украиной.
18 февраля делегации России и США встретились в Саудовской Аравии. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в США, поругался с Дональдом Трампом в Белом доме, обсуждая параметры мирного соглашения с Россией. После этой ссоры США приостановили всю военную помощь Украине. Ее возобновили спустя неделю — после того, как 11 марта американская и украинская делегация встретились в Саудовской Аравии. На этой встрече Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией. Владимир Путин заявил, что в целом тоже согласен, но прекращение огня должно привести к «долгосрочному миру» и устранить «первоначальные причины этого кризиса». 13 марта Путин встретился в Москве со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить параметры перемирия. Именно Уиткофф в конце прошлой недели первым анонсировал, что в ближайшие дни Трамп и Путин созвонятся повторно.
Перед сегодняшним разговором с Путиным Трамп заявил, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы. «Мы [c президентом России] будем говорить о земле, об электростанциях. Но многое из этого уже обсуждено обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом — о разделе определенных активов», — сказал Трамп журналистам.
Кремль не раскрывает темы переговоров Путина и Трампа. Но перед ними российские чиновники дали понять, что РФ не готова отступить от своих требований к Украине (которые на Западе считают «максималистскими»). Так, замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия будет требовать «железобетонные гарантии безопасности», частью которых должен стать отказ Украины от членства в НАТО. Также российские власти дали понять, что не хотят видеть миротворцев из стран НАТО в Украине.
Обновлено. Путин на прошлой неделе заявил спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что одно из условий приостановки боевых действий — это прекращение поставок оружия Украине, пишет Bloomberg.
Фактически разговор Трампа и Путина будет посвящен тому, «какие территории и активы Россия сохранит в случае прекращения огня с Украиной», пишет The New York Times, ссылаясь на недавние заявления самого Трампа и представителей его администрации. Они в последние недели более или менее открыто говорили о том, что Украина «должна забыть» о НАТО и отказаться от части своей территории, захваченной Россией.
По данным издания Semafor, США рассматривают возможность признания Крыма российским в рамках мирной сделки, хотя окончательное решение на этот счет пока не принято. The New York Times также сообщает, что Белый дом планирует сохранить за Россией Крым — и, вероятно, «почти всю» остальную территорию Украины, которую оккупировали войска РФ.
Неизвестно, насколько Украина участвует в обсуждении этих потенциальных компромиссов и насколько она с ними согласна. Как считает агентство Bloomberg, заявления Трампа «говорят о том, что многие решения уже приняты — с Украиной или без нее». Критики президента США, добавляет агентство, опасаются, что «он может пойти на уступки России без согласия Украины». The New York Times сообщает, что у Украины существуют опасения, что Трамп может согласиться отдать Путину Одессу.
По данным СМИ, Украина обозначила США свои «красные линии» в любом мирном соглашении с Россией. По информации «Европейской правды», Киев не готов сократить численность армии и отказаться от членства в НАТО. Британская The Independent сообщала со ссылкой на украинских чиновников, что Киев также не пойдет на дополнительные территориальные уступки России — хотя с тем, что нынешняя линия фронта может быть заморожена, украинские власти уже «смирились». Также, по данным The Independent, Украина требует возвращения вывезенных в Россию детей, освобождения гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, и международных гарантий безопасности.
Поскольку Москва не готова отказаться от своих первоначальных целей в войне с Украиной, второй телефонный разговор Трампа с Путиным, как ожидается, завершится «дипломатическими любезностями и обещанием дальнейших переговоров», пишет The Wall Street Journal. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Путин не планирует делать заявления после сегодняшнего разговора с Трампом.