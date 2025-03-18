Сегодня, 18 марта, Путин и Трамп проведут переговоры о мире между Россией и Украиной. Вот что о них известно (официально и неофициально)

Дональд Трамп и Владимир Путин на переговорах в Финляндии в июле 2018 года, во время первого президентского срока Трампа Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня проведут телефонный разговор. Он состоится в промежутке с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Это будет вторая официальная телефонная беседа российского и американского лидеров с тех пор, как 20 января Трамп во второй раз вступил в должность президента США. Первая прошла 12 февраля, на ней Трамп и Путин договорились начать переговоры о прекращении войны России с Украиной.

18 февраля делегации России и США встретились в Саудовской Аравии. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в США, поругался с Дональдом Трампом в Белом доме, обсуждая параметры мирного соглашения с Россией. После этой ссоры США приостановили всю военную помощь Украине. Ее возобновили спустя неделю — после того, как 11 марта американская и украинская делегация встретились в Саудовской Аравии. На этой встрече Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией. Владимир Путин заявил, что в целом тоже согласен, но прекращение огня должно привести к «долгосрочному миру» и устранить «первоначальные причины этого кризиса». 13 марта Путин встретился в Москве со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить параметры перемирия. Именно Уиткофф в конце прошлой недели первым анонсировал, что в ближайшие дни Трамп и Путин созвонятся повторно.

Перед сегодняшним разговором с Путиным Трамп заявил, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы. «Мы [c президентом России] будем говорить о земле, . Но многое из этого уже обсуждено обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом — о разделе определенных активов», — сказал Трамп журналистам.

Кремль не раскрывает темы переговоров Путина и Трампа. Но перед ними российские чиновники дали понять, что РФ не готова отступить от своих (которые на Западе считают «максималистскими»). Так, замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия будет требовать «железобетонные гарантии безопасности», частью которых должен стать отказ Украины от членства в НАТО. Также российские власти дали понять, что не хотят видеть миротворцев из стран НАТО в Украине.

Обновлено. Путин на прошлой неделе заявил спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что одно из условий приостановки боевых действий — это прекращение поставок оружия Украине, пишет Bloomberg.

Фактически разговор Трампа и Путина будет посвящен тому, «какие территории и активы Россия сохранит в случае прекращения огня с Украиной», пишет The New York Times, ссылаясь на недавние заявления самого Трампа и представителей его администрации. Они в последние недели более или менее открыто говорили о том, что Украина «должна забыть» о НАТО и отказаться от части своей территории, захваченной Россией.

По данным издания Semafor, США рассматривают возможность признания Крыма российским в рамках мирной сделки, хотя окончательное решение на этот счет пока не принято. The New York Times также сообщает, что Белый дом планирует сохранить за Россией Крым — и, вероятно, «почти всю» остальную территорию Украины, которую оккупировали войска РФ.

Неизвестно, насколько Украина участвует в обсуждении этих потенциальных компромиссов и насколько она с ними согласна. Как считает агентство Bloomberg, заявления Трампа «говорят о том, что многие решения уже приняты — с Украиной или без нее». Критики президента США, добавляет агентство, опасаются, что «он может пойти на уступки России без согласия Украины». The New York Times сообщает, что у Украины существуют опасения, что Трамп может согласиться отдать Путину Одессу.

По данным СМИ, Украина обозначила США свои «красные линии» в любом мирном соглашении с Россией. По информации «Европейской правды», Киев не готов сократить численность армии и отказаться от членства в НАТО. Британская The Independent сообщала со ссылкой на украинских чиновников, что Киев также не пойдет на России — хотя с тем, что нынешняя линия фронта может быть заморожена, украинские власти уже «смирились». Также, по данным The Independent, Украина требует возвращения вывезенных в Россию детей, освобождения гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, и международных гарантий безопасности.

Поскольку Москва не готова отказаться от своих первоначальных целей в войне с Украиной, второй телефонный разговор Трампа с Путиным, как ожидается, завершится «дипломатическими любезностями и обещанием дальнейших переговоров», пишет The Wall Street Journal. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Путин не планирует делать заявления после сегодняшнего разговора с Трампом.

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