Кремль подтвердил, что Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом

Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на встрече «российской стороне была предоставлена дополнительная информация», а Путин, в свою очередь, через Уиткоффа передал информацию и «дополнительные сигналы» для Трампа.

Песков добавил, что с обеих сторон есть понимание того, что разговор Путина и Трампа необходим. Беседа, по словам пресс-секретаря Кремля, состоится после доклада Уиткоффа Трампу. Конкретных сроков он не назвал.

Также Песков отметил, что «безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм» в отношении переговоров о прекращении огня в Украине. По его словам, Путин поддерживает позицию Трампа «в плане урегулирования» конфликта», но «озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы», и «еще многое предстоит сделать».

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 11 марта участвовал во встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, а 13 марта прилетел в Москву. В Белом доме однако не сообщили, с кем встречался Уиткофф в Москве и что обсуждалось на встрече, ограничившись словами, что итог его визита можно оценить с «осторожным оптимизмом».

13 марта Путин встречался в Кремле с Александром Лукашенко, а на пресс-конференции после этого заявил, что Россия согласна с выдвинутым США предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине, но «есть нюансы» и задал ряд вопросов — например, что делать с ВСУ в Курской области. Трамп назвал заявление Путина «многообещающим, но неполным», а Владимир Зеленский — «очередными российскими манипуляциями».

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