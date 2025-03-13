«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Хочу поблагодарить Дональда Трампа за то, что он уделяет урегулированию так много внимания. Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. В Джидде перемирие предложили США, а этого должна была бы хотеть сама Украина, исходя из ситуации на земле. Мы за прекращение огня, но есть нюансы. Что мы будем делать с оставшимися под контролем ВСУ в Курской области? Как будут решаться вопросы на линии соприкосновения, где российские войска наступают? Как Украина использует эти 30 суток? Продолжит мобилизацию и запасется оружием? А если нет, кто будет контролировать, что ничего этого не будет? Кто будет определять, нарушается ли режим прекращения огня? Тут нужно кропотливое исследование. Сама по себе идея прекратить огонь — правильная. Мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нужно обсудить.

Это приблизительный пересказ заявлений Владимира Путина, сделанных после встречи с Александром Лукашенко в Москве в преддверии встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Фото на обложке: Гавриил Григоров / РИА Новости / Scanpix / LETA