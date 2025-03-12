Глава администрации президента Украины Андрей Ермак (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) во время переговоров в Джидде. 11 марта 2025 года Пресс-служба президента Украины / EPA / Scanpix / LETA

Делегации США и Украины провели 11 марта переговоры в Джидде в Саудовской Аравии. Представители Вашингтона предложили ввести временный, 30-дневный режим прекращения огня, Украина на это согласилась. США по итогам переговоров заявили о возобновлении прерванных ранее поставок оружия Украине и обмена разведывательной информацией. Вскоре президент США Дональд Трамп собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Вот как на итоги американо-украинских переговоров реагируют в мире.

Мир

Президент США

Прекращение огня в Украине. Мы согласились на это совсем недавно. Теперь нам нужно ехать в Россию и надеяться, что президент Путин согласится и на это. И мы сможем продолжить. Мы можем прекратить эту ужасную войну, в которой каждую неделю погибают две-три тысячи солдат, иногда две, три, четыре тысячи. Я получаю отчеты… И мы хотим покончить с этой войной. Поэтому я думаю, что это очень большая разница между последним визитом, который вы видели в Овальном кабинете. Так что речь идет о полном прекращении огня в Украине, если они согласятся. И я надеюсь, что Россия согласится. Мы собираемся встретиться с ними сегодня или завтра. И надеюсь, нам удастся договориться. Но я думаю, что прекращение огня очень важно. Если мы сможем заставить Россию сделать это, будет замечательно. Если же нет, то мы просто продолжим, и люди будут погибать. Много людей.

Государственный секретарь США, возглавлял американскую делегацию на переговорах с Украиной

Сегодня был хороший день для мира. Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа и любезному гостеприимству наследного принца Мухаммада бин Салмана мы стали на шаг ближе к восстановлению прочного мира в Украине. Теперь мяч находится на стороне России.

Советник президента США по национальной безопасности, участвовал в переговорах с Украиной

Сегодняшний день стал огромным шагом в усилиях президента Трампа по мирному урегулированию войны в Украине. После того как украинское правительство согласилось на 30-дневное прекращение огня, мы призываем российское правительство присоединиться к видению президента Трампа о мире.

Бизнесмен, глава Департамента эффективности государственного управления США

Отличная работа!

Премьер-министр Великобритании

Я тепло приветствую соглашение, достигнутое сегодня в Джидде, и поздравляю президента Трампа и президента Зеленского с этим замечательным прорывом. Это важный момент для мира в Украине, и сейчас нам всем необходимо удвоить наши усилия, чтобы как можно скорее достичь прочного и безопасного мира. Как заявили американская и украинская делегации, мяч теперь находится на российской стороне. Россия должна согласиться на прекращение огня и прекращение боевых действий.

Президент Франции

Я приветствую прогресс, достигнутый в ходе переговоров между Соединенными Штатами Америки и Украиной, состоявшихся сегодня в Джидде, особенно в отношении идеи возможного 30-дневного прекращения огня. Теперь мяч, несомненно, на стороне России. Франция и ее партнеры по-прежнему привержены достижению прочного и долговременного мира, подкрепленного надежными гарантиями безопасности для Украины.

Глава Европейской комиссии

Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды о переговорах между США и Украиной, включая предложение заключить соглашение о прекращении огня и возобновить обмен разведданными и помощь в сфере безопасности со стороны США. Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине. Теперь мяч находится на стороне России. ЕС вместе со своими партнерами готов в полной мере участвовать в предстоящих мирных переговорах.

Премьер-министр Польши

Похоже, что американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь в достижении справедливого и прочного мира.

Президент Латвии

Я приветствую положительные результаты американо-украинских переговоров и возобновление американской помощи в сфере безопасности и обмена разведданными с Украиной. Украина продемонстрировала истинную готовность к справедливому и прочному миру. И действительно, теперь мяч находится на стороне России.

Президент Литвы

Литва приветствует первые положительные результаты переговоров между США и Украиной. Украина вновь продемонстрировала свою готовность добиваться справедливого и прочного мира. Теперь Россия должна ответить на это. Обеспечение мира и гарантий безопасности будет ключевым приоритетом в будущем.

Глава европейской дипломатии

Я приветствую переговоры между США и Украиной в Джидде, в частности, о прекращении огня и возобновлении американской помощи Украине в области разведки и безопасности, а также в гуманитарной сфере. Мяч, как всегда, находится на стороне России. ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира.

Глава МИД Германии

Итоги сегодняшних переговоров между Украиной и США могут стать важным поворотным пунктом в стремлении Украины к прочному миру и безопасности. Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ на этом пути. Теперь Россия должна прекратить свою агрессивную войну.

Сенатор США от Южной Каролины, член Республиканской партии

Я очень рад услышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. Команда Трампа — молодцы. Я надеюсь, что Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны ввести против нее санкции… России давно пора почувствовать огромную экономическую боль в результате своего жестокого вторжения в Украину. Я аплодирую президенту Дональду Трампу за усилия по скорейшему прекращению этой варварской войны.

Сенатор США от Юты, член Республиканской партии

Большой шаг к миру в Украине, достигнутому путем переговоров. Браво.

Сенатор США от Коннектикута, член Демократической партии

Давайте проясним, что произошло. Трамп прекратил обмен оружием и разведданными, поставив Украину на грань поражения, чтобы заставить Зеленского поддержать разработанное Россией «прекращение огня», которое, по сути, передает России огромные территории Украины без каких-либо российских уступок.

Украина

Президент Украины

Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения, я хочу поблагодарить Президента Трампа за конструктивность разговора наших команд. И сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если согласятся — в тот момент тишина заработает.

Глава офиса президента Украины, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США

Мы очень ценим лидерство президента Трампа. Мы считаем, что США — именно та страна, которая может сегодня сделать все, чтобы справедливый мир наступил. Они имеют эти рычаги. И сегодня мы услышали от партнеров, что они готовы дальше работать. Это непростая работа. Я не знаю, кто еще мог бы справиться с этой работой. Но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, для них это важно. Результат совместного заявления — понимание того, что мы вместе и одинаково понимаем, одинаково движемся к наступлению ожидаемого всеми украинцами справедливого мира с помощью нашего главного стратегического партнера — США. В совместном заявлении вы видели, что участие в этом процессе обязательно будут принимать и наши европейские партнеры. После этой встречи ключ сегодня — именно у российской стороны. И весь мир будет видеть, кто хочет мира, а кто не хочет и только об этом говорит.

Министр обороны Украины, участвовал в переговорах с США

Сегодня в Джидде состоялась важная встреча с нашими партнерами из США. Основные результаты:

Возобновление помощи в сфере безопасности, включая обмен разведданными, — критически важный шаг для обороноспособности Украины. Временное прекращение огня на 30 дней. Важно: только при взаимном согласии России. Речь идет не о замораживании конфликта, а о начале пути к справедливому миру. Освобождение пленных, мирных жителей и возвращение украинских детей — важнейшая позиция украинской стороны. Роль Европы в переговорах — наши партнеры должны быть частью процесса. Соглашение о минеральных ресурсах — позитивный сигнал для долгосрочного партнерства между Украиной и США, обеспечивающего безопасность и экономическое развитие.

Замглавы офиса президента Украины, участвовал в переговорах с США

Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!

Россия

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ

Главные новости для нас будут приходить отсюда. Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри Российской Федерации.

Константин Косачев

Вице-спикер Совета Федерации РФ

Условия — американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают — чего стоит одна только формула «подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону». Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне.

Михаил Шеремет

Депутат Госдумы от аннексированного Крыма

Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос. Мы анализируем и отдаем себе отчет в том, что украинская сторона за считаные часы до начала обсуждения мирных инициатив совершила самую масштабную атаку с помощью дронов на российские мирные города, подвергая угрозе и лишая жизни наших граждан. Со стороны эта массированная террористическая воздушная атака и сами переговоры смотрятся как звенья одной цепи в попытке шантажировать и запугивать нашу страну.

Владимир Константинов

Глава парламента аннексированного Крыма

Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира.

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