Трамп заявил, что США и Россия встретятся «сегодня или завтра», а сам он поговорит с Путиным «на этой неделе»

США и Россия встретятся для обсуждения перемирия в Украине 11 или 12 марта («позже сегодня или завтра»), заявил Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Состав делегаций, которые проведут встречу, Трамп не уточнил.

Также Трамп анонсировал свой разговор с Владимиром Путиным, который, по его мнению, пройдет «на этой неделе». Но «для танго нужны двое», добавил президент США, выразив при этом надежду на полное прекращение огня «в ближайшие дни».

Российская сторона пока о планах провести разговор между Трампом и Путиным не сообщала. Однако представитель российского МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия «не исключает контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней».

Кроме того, Трамп добавил, что вновь пригласит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, потому что «мы хотим покончить с войной в Украине». В прошлый приезд Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Читайте также

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии

Читайте также

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии