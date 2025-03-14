Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в интервью Fox News 13 марта, что Вашингтон с «осторожным оптимизмом» оценивает перспективы урегулирования российско-украинской войны.

«Я не собираюсь объявлять или договариваться о чем-то на национальном телевидении, и уж точно не раньше президента. Но у нас есть осторожный оптимизм», — сказал Уолц.

По его словам, и у Украины, и у России будут свои требования — «и, конечно, обеим сторонам придется идти на компромиссы».

Я говорил со своим коллегой, специальным посланником [президента США Стивом] Уиткоффом, который находился там и привез информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп — принять решение о дальнейших шагах.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что поддерживает предложение США ввести временный режим прекращения огня в российско-украинской войне, но, по его словам, Москва намерена получить от Вашингтона ответы на некоторые вопросы, например, что будет делать армия Украины во время прекращения огня.

Белый дом и Кремль сообщали, что Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф 13 марта проведут переговоры о мирном урегулировании. О том, состоялась ли встреча, стороны не сообщали. Уиткофф уехал из Москвы ы ночь на 14 марта.

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