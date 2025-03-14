Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф улетел из Москвы. Он приезжал на переговоры с Путиным

Самолет Gulfstream G650, на котором, предположительно, находился специальный посланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из московского аэропорта Внуково в ночь на 14 марта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.

Самолет вылетел из Москвы в 01:54 ночи, а спустя два с половиной часа, в 04:30, совершил посадку в международном аэропорту Баку.

Газета «Известия» опубликовала на своем сайте видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент, как кортеж Уиткоффа заезжает на территорию аэропорта Внуково.

Уиткофф собирался встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, говорили в Кремле. Белый дом сообщал, что Уиткофф проведет переговоры по мирному соглашению в Украине. Журналисты кремлевского пула написали в телеграм-канале «Вы слушали Маяк», что рабочие встречи Путина в Кремле завершились в 01:30 ночи. Удалось ли Уиткоффу встретиться с Путиным, неясно. Пока что ни Кремль, ни Белый дом не сообщали, состоялась ли встреча.

По данным телеканала РЕН, вечером 13 марта Уиткофф посетил посольство США в Москве, где провел около часа. РЕН опубликовал на своем сайте видео, на котором Уиткофф выходит из здания посольства.

Самолет, связанный с Уиткоффом, находился в Москве чуть более 13 часов. Он прилетел около полудня 13 марта.

Президент РФ Владимир Путин заявил 13 марта, что Россия поддерживает предложение США ввести 30-дневное прекращение огня, но, по его словам, «есть нюансы». Путин считает, что многие вопросы, связанные с временным прекращением огня, требуют обсуждения, в том числе с президентом США. Дональд Трамп, комментируя заявление Путина, назвал его «многообещающим, но неполным». Президент Украины Владимир Зеленский, в свое очередь, назвал заявление Путина «очередными российскими манипуляциями».

Что сказал Путин

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Что сказал Путин

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко