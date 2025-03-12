Белый дом: спецпосланник Трампа приедет в Москву «на этой неделе»

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров с российской стороной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, визит состоится на этой неделе — в период с 12 по 16 марта. Его цель — призвать российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня с Украиной. С кем именно будет встречаться Уиткофф, представитель Белого дома не уточнила.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что спецпосланник Трампа в ближайшие дни приедет в Москву для новой встречи с Владимиром Путиным. По данным Axios, Уиткофф намерен отправиться в Россию 13 марта.

Ливитт также сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц 12 марта провел телефонный разговор с «российским коллегой». С кем именно он говорил и что обсуждал, неизвестно.

США предложили Украине 30-дневное перемирие во время переговоров в Саудовской Аравии, которые прошли 11 марта. Киев согласился, после чего Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и возобновил помощь Украине в сфере безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что предложение о прекращении огня передадут РФ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 12 марта заявил, что его представители «едут в Россию прямо сейчас».

Владимир Путин ранее не раз говорил, что России не нужно временное перемирие. Он утверждал, что страны НАТО могут использовать паузу в боевых действиях для перевооружения.

По данным источников Reuters в российской власти, Кремль вряд ли согласится на временное прекращение огня. Источники Bloomberg и The Moscow Times допускали, что Россия будет затягивать с перемирием в Украине, чтобы добиться для себя максимально выгодных условий. Собеседники Bloomberg говорили, что Кремль в рамках перемирия может потребовать прекращения поставок западного оружия в Украину.