Источники Reuters в российской власти заявили, что Кремль вряд ли согласится на краткосрочное прекращение огня

Президент России Владимир Путин вряд ли согласится на предложение США о 30-дневном прекращении огня на российско-украинской войне, пишет Reuters со ссылкой на российские источники.

По словам одного из высокопоставленных источников, России необходимо будет обсудить условия прекращения огня и получить какие-то гарантии. «Путину трудно согласиться на это в его нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает», — заявил он.

Другой высокопоставленный российский источник заявил, что с точки зрения Кремля предложение о прекращении огня выглядит как ловушка, а Путину «будет трудно остановить войну без каких-либо конкретных гарантий или обещаний». Еще один собеседник Reuters напомнил, что ситуация такова, что прекращение огня сопровождается решением США возобновить военную помощь Украине и обмен разведывательными данными.

Официально Кремль пока не комментировал предложение США на 30-дневное прекращение огня.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. После них было объявлено, что Вашингтон предложил 30-дневное прекращение огня, Киев согласился на это. Согласно совместному заявлению сторон, Украина готова «принять предложение о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией». На этом фоне США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что предложение о прекращении огня передадут России. Он выразил надежду, что Москва «скажет „да“ миру». «Мяч теперь на их стороне», — добавил Рубио.

Путин неоднократно говорил, что России не нужно временное перемирие. «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, две или на год — для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса», — отмечал российский президент.

Читайте также

«Хороший день для мира» Украина согласилась на предложение США ввести 30-дневное прекращение огня — теперь «мяч на стороне России». Первые реакции на переговоры в Джидде

Читайте также

«Хороший день для мира» Украина согласилась на предложение США ввести 30-дневное прекращение огня — теперь «мяч на стороне России». Первые реакции на переговоры в Джидде