Bloomberg: спецпосланник Трампа планирует посетить Москву для новой встречи с Путиным

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшие дни приедет в Москву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уиткофф планирует вновь встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Уиткофф уже побывал в Москве в феврале, когда забирал американца Марка Фогеля, которого власти РФ обменяли на Александра Винника. Сообщалось, что тогда он также встретился с Путиным.

Дополнение: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о планах визита Уиткоффа в Москву, заявила, что «двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно». «Будем держать вас в курсе по мере развития событий», — сказала она (цитата по ТАСС).

Bloomberg отмечает, что поездка Уиткоффа в Москву пройдет на фоне переговоров украинской и американской делегаций в Джидде в Саудовской Аравии, намеченных на 11 марта.

По данным Axios, в Россию Уиткофф намерен отправиться в четверг, 13 марта, после встречи с премьер-министром Катара, назначенной на 12 марта. Однако, отметили собеседники издания, планы могут поменяться в зависимости как от хода переговоров в Катаре, так и от графика Путина.

Американскую делегацию на них возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц, украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Источники FT сообщали, что Украина на этих переговорах собирается предложить частичное прекращение огня.

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