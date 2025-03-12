Bloomberg: Кремль может потребовать прекращения поставок западного оружия в Украину в рамках перемирия

Власти России в качестве условия перемирия с Украиной могут потребовать прекращения поставок западного оружия Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Владимир Путин, вероятно, будет затягивать перемирие в Украине, чтобы добиться максимально выгодных условий для Москвы, считают другие собеседники агентства, близкие к российским властям.

По словам одного из них, Путин, вероятно, согласится, на возможные условия перемирия с Украиной, но захочет заранее убедиться, что и его условия будут включены в соглашение. Пока российские власти не обсуждали с США конкретную сделку о перемирии, на которую накануне согласилась Украина.

О том, что Москва предпочла бы как можно дольше откладывать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы добиться более выгодных условий со стороны Вашингтона в обмен на прекращение огня, также сообщали источники The Moscow Times. По их данным, в Кремле изучают возможность провести такие переговоры в апреле или в мае.

«Путин сейчас не будет говорить ни „да“, ни „нет“. Даже в фантастическом варианте, когда Путин делает какие-то жесты в сторону перемирия, оно все равно будет временным и на очень жестких условиях», — прокомментировала ситуацию Bloomberg старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая.

США предложили Украине 30-дневное перемирие в ходе переговоров в Саудовской Аравии, которые прошли 11 марта. Киев согласился. После этого Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что предложение о прекращении огня передадут России. По его словам США «будут контактировать с россиянами» 12 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия «внимательно изучает» заявления, сделанные по итогам американо-украинских переговоров.

Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не нужно временное перемирие. Он утверждал, что страны НАТО могут использовать паузу в боевых действиях для перевооружения. По данным источников Reuters в российской власти, Кремль вряд ли согласится на временное прекращение огня.