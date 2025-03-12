В Кремле изучают предложения, выдвинутые на переговорах США и Украины в Джидде, и рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву о деталях встречи. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам, знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», — цитирует его слова «Интерфакс».

Песков отметил, что у Кремля «в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем на полноту информации». Он не исключил, что в ближайшее время может возникнуть «тема телефонного разговора на высшем уровне» между Россией и США. «Если такая потребность возникнет, он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки», — добавил он.

Переговоры США и Украины прошли в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта. По их итогам украинская сторона заявила, что соглашается на предложение США ввести временный режим прекращения огня на 30 дней. США, в свою очередь, пообещали немедленно возобновить поставки оружия Украине и обмен разведывательной информацией. Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи заявил, что теперь «мяч на стороне России» и стороны надеются, что Москва «скажет „да“ миру».

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