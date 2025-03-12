Президент США Дональд Трамп заявил, что его представители «едут в Россию прямо сейчас».

По словам Трампа, «теперь дело за Россией». Президент отметил, что США получали «некоторые позитивные сигналы по прекращению огня».

США на встрече с представителями Украины в Джидде 11 марта предложили прекратить огонь на 30 дней без предварительных условий. В Киеве эту инициативу сразу поддержали. Москва пока не дала ответа на предложение.

Сразу после переговоров в Джидде Трамп заявлял, что представители США встретятся с российской делегацией «позже сегодня или завтра».