«Коммерсант»: Путин вечером 13 марта встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом
Владимир Путин вечером 13 марта проведет переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников (входит в кремлевский пул).
По данным Колесникова, Путин встретится с Уиткоффом в Кремле после переговоров с Александром Лукашенко, которые уже начались в Москве.
Помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину заявил, что Уиткофф встретится с «российскими представителями очень высокого ранга», и не исключил его встречи с Путиным.
Власти США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта, предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев поддержал это предложение.
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, как сообщалось, 13 марта прибыл в Москву, чтобы обсудить с российской стороной предложение о прекращении огня и двусторонние отношения.
В Кремле ранее заявили, что власти России заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а не во временном прекращении огня.