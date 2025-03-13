Кремль: Россия не хочет временного прекращения огня

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия-1», что власти РФ заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а не во временном прекращении огня, сообщает «Интерфакс» 13 марта.

«Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — сказал Ушаков.

Он отметил, что представил позицию России в ходе разговора с советником по нацбезопасности США Майком Уолцем. «Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — сказал помощник президента России.

Ушаков добавил, что Владимир Путин 13 марта может высказать «более конкретные и содержательные оценки» по поводу предложения ввести временный режим прекращения огня в Украине.

Власти США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта, предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Украина поддержала это предложение.

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