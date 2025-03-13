«Очередные российские манипуляции». Зеленский прокомментировал ответ Путина на предложение прекратить огонь

Высказывания Владимира Путина о предложении на 30 дней прекратить огонь на фронте «очень предсказуемые» и «очень манипулятивные», заявил президент Украины Владмир Зеленский в обращении по итогам 1114-го дня российско-украинской войны.

«Сейчас мы все услышали из России очень предсказуемые, очень манипулятивные слова Путина в ответ на идею тишины на фронте — он фактически готовит отказ. Путин, конечно, боится сказать прямо президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев, — считает украинский лидер. — И поэтому они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает — не говорит „нет“ напрямую, но делает так, что практически все затягивает и делает невозможным нормальные решения».

По его словам, в Украине считают «это все сейчас — очередными российскими манипуляциями».

Зеленский рассказал, что США были готовы организовать контроль и верификацию соблюдения режима перемирия. Путин говорил, что это те вопросы, которые необходимо обсудить перед соглашением о перемирии. По мнению президента Украины, такой контроль реально обеспечить «американскими и европейскими возможностями».

«Мы не ставим условий, которые что-то усложняют. Это Россия делает. Как мы всегда и говорили, единственный, кто будет все затягивать, единственный, кто будет неконструктивен, — это Россия. Им нужна война», — добавил Зеленский. Он призвал «давить» на Путина, в том числе вводить санкции против России.

США во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Украина поддержала это предложение.

Владимир Путин, комментируя идею о перемирии, 13 марта заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но есть «нюансы» и «вопросы», которые необходимо обсудить перед подписанием соглашения. Среди них — операция ВСУ в Курской области, вопрос контроля соблюдения режима перемирия на растянутой линии фронта.

Источники западных изданий предполагали, что Путин будет затягивать перемирие в Украине, чтобы добиться максимально выгодных условий для Москвы.