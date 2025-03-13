Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру». Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко. Трансляцию мероприятия ведет «Белта».

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня.

По его словам, для украинской стороны было бы хорошо добиться перемирия на 30 дней. «И мы за [перемирие], но есть нюансы», — добавил Путин.

Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все [солдаты ВСУ], кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно.

А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там российские войска наступают практически на всех участках. <…> Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?

Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет? <…> Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Почти две тысячи километров [линия соприкосноваения]. Кто определит, кто и где нарушил возможную договоренность о прекращении огня?

Все эти вопросы, считает Путин, требуют обсуждения, в том числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. «Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам надо обсудить», — добавил он.

Путин подчеркнул, что Россия будет договариваться о прекращении войны, «исходя из того, как будет складываться ситуация на земле».

Власти США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта в Саудовской Аравии, предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев поддержал это предложение.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 13 марта прибыл в Москву, чтобы обсудить с российской стороной предложение о прекращении огня и двусторонние отношения. По словам помощника президента РФ, Уиткофф встретится с Путиным в закрытом режиме вечером 13 марта.