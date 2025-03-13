Трамп назвал «многообещающим, но неполным» заявление Путина о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающим» заявление президента России Владимира Путина о 30-дневном перемирии в российско-украинской войне. Его слова процитировали Sky News и Bloomberg.

«Путин выступил с очень многообещающим заявлением», — сказал Трамп на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Однако, по мнению президента США, эти высказывания были «неполными».

Трамп подтвердил, что готов обсудить с Путиным предложение о прекращении огня. По его словам, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сейчас ведет «серьезные переговоры в России» и, как ожидается, скоро встретится с Путиным.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — добавил Трамп, отметив, что хотел бы видеть прекращение огня со стороны России.

В ходе пресс-конференции с Рютте президент США также рассказал, о чем представители Вашингтона говорили с украинской делегацией в рамках соглашения о перемирии. В частности, обсуждался вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС, а также членства Украины в НАТО.

«Мы обсуждали [с Украиной] территории, потому что не хочется тратить время на прекращения огня, если в нем не будет смысла. Так что мы говорим: „Смотрите, это вы можете получить, а это — не можете“. Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО. Все знают ответ, он известен уже 40 лет. Многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира», — сообщил Трамп.

США во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Украина поддержала это предложение.

Владимир Путин, комментируя идею о перемирии, заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру». При этом он отметил, что есть «нюансы» и вопросы, которые необходимо обсудить перед подписанием соглашения. Среди них — операция ВСУ в Курской области.