Трамп заявил перед разговором с Путиным, что «многие элементы» мирного соглашения по Украине уже согласованы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые пункты потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной уже согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social в ночь на 18 марта в преддверии телефонного разговора с президентом России.

Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать.

Он добавил, что каждую неделю в ходе российско-украинской войны погибают 2500 солдат с обеих сторон, и «этому нужно положить конец». «Я с нетерпением жду разговора с президентом Путиным», — заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам 17 марта, что Трамп «полон решимости» добиться заключения мирного соглашения, пишет BBC News. Отвечая на вопрос, о чем Трамп будет говорить с Путиным, Ливитт сказала: «Есть электростанция на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинцами, и он [Трамп] затронет ее в своем завтрашнем разговоре с Путиным». Вероятно, речь идет о Запорожской атомной электростанции, захваченной Россией в марте 2022 года.

Дональд Трамп сообщил журналистам 16 марта, что США и Россия уже говорят о «разделе активов», в том числе территорий и электростанций. «Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях, это большой вопрос. Но я думаю, что многое из этого уже обсуждено, очень многое, обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом — о разделе определенных активов», — сказал Трамп, выступая 16 марта перед журналистами на борту самолета Air Force One (цитата по CNN).

Как отмечает Bloomberg, высказывания Трампа «говорят о том, что многие решения уже приняты — с Украиной или без нее». Критики президента США, добавляет агентство, опасаются, что «он может пойти на уступки России без согласия Украины».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, что в ходе разговора будут обсуждать президенты.

США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта, предложили ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Представители Киева поддержали это предложение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает временное прекращение огня, однако поднял многочисленные вопросы, на которые ожидает ответов от США. В частности, Путина интересует, кто будет контролировать режим прекращения огня, а также как быть с украинскими войсками в Курской области России, которые продолжают контролировать территории на границе.

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